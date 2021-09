Dmitry Feofanov continua ad essere leader del FIA ERC2 nonostante il ritiro dal Barum Czech Rally Zlín.

Per due vole la Suzuki Swift Rally2 Kit del russo è finita fuori gioco, costringendolo ad uno zero in classifica.



Grazie però agli ottimi risultati ottenuti al Rally Liepāja e nei precedenti eventi, Feofanov è sempre a quota 92 in ERC2, ora a pari merito con il capoclassifica dell'Abarth Rally Cup, Dariusz Poloński.

