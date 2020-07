Feofanov si capotta a 140km/h, ma è fiducioso per Roma

-

Dmitry Feofanov è convinto che la sua Mitsubishi Lancer Evolution X possa essere riparata in tempo per il Rally di Roma Capitale che inizia venerdì.

Durante i test ufficiali svolti ieri a Strangolagalli per preparare la gara, il pilota della Prospeed ha avuto un incidente e i suoi meccanici stanno lavorando alacremente nel parco assistenza di Fiuggi per sistemare l'auto.



“Eravamo tranquilli, stavamo cercando di spingere un po', ma in una curva il fondo era scivoloso e quindi ci siamo capottati - spiega il russo, che verrà affiancato da Normunds Kokins - Siamo arrivati ad una svolta a sinistra dopo un lungo rettilineo, eravamo a 140km/h e fino all'ultimo ho pensato di sbandare e basta, invece ci siamo ribaltati. Comunque penso che la macchina possa essere a posto per il rally".



Il Rally di Roma Capitale sarà il secondo evento su asfalto di fila per Feofanov, che ha corso anche il Rally Internazionale del Casentino.



“Tre settimane fa ho corso il Casentino per allenarmi su asfalto, volevo essere a mio agio essendo solamente la seconda gara su questo fondo. Non mi aspettavo di divertirmi molto, invece è stato bello e quindi spero di poter fare risultato e salire sul podio. Detto ciò, non mi piace fare previsioni, ma darò il massimo".



