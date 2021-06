Emilio Fernàndez affronta la sua prossima sfida nel FIA European Rally Championship in Lettonia questa settimana con "grande fiducia".

Il pilota della Toksport WRT è andato a punti all'ORLEN 77th Rally Poland e punta a fare meglio dell'11° posto.



"Non sono mai stato in Lettonia prima, ma siamo fiduciosi per Liepāja", ha detto il talento cileno. "Abbiamo bisogno di controllare tutti i video per vedere dove stiamo perdendo tempo. Ma penso che andremo bene a Liepāja, spero".

