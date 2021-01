La FIA ha confermato che per i suoi "Giochi Olimpici del Motorsport" anche i rally avranno una loro disciplina grazie ad un round previsto sulle strade asfaltate di Sainte-Baume, situate a 50km dalla pista francese.



Le discipline in totale saranno 18 e oltre a Rally2 e Rally4 vedremo all'opera anche i protagonisti dell'Historic Rally e Historic Regularity Rally.



Fra le Rally2 potremo avere in azione Citroën, Hyundai, M-Sport con la Ford, Škoda e Volkswagen, mentre fra le Rally4 sempre M-Sport e Peugeot.