Kajetan Kajetanowicz sarà fonte di ispirazione per sei giovani compatrioti che prendono parte alla FIA Rally Star European Final in Germania da oggi (venerdì) a domenica.

Il polacco è diventato il primo pilota a vincere il FIA European Rally Championship per tre anni consecutivi dal 2015 al 2017.



Insieme a Gosia Rdest, la miglior femmina della Polonia, Kajetanowicz è stato reclutato dalla ASN polacca Polski Związek Motorowy come ambasciatore del progetto e ha offerto consigli ai concorrenti della selezione nazionale del paese.



LA FINALE EUROPEA DI FIA RALLY STAR



Ottantanove giovani talenti, tra cui 14 donne, provenienti da 22 nazioni si riuniranno al rally Buxtehude, vicino ad Amburgo, per la finale europea FIA Rally Star, con il vincitore che avrà l'opportunità di dimostrare il suo talento in una gara del WRC.



Mentre la maggior parte dei concorrenti si è guadagnata il diritto di rappresentare il proprio paese nella finale europea FIA Rally Star eccellendo nelle sfide digitali o Slalom durante gli eventi di selezione organizzati dalle autorità sportive nazionali (ASN), altri finalisti sono arrivati attraverso le sfide online #RallyAtHome o essendo scelti come wildcard in base al loro potenziale.



La finale europea FIA Rally Star è la prima di sei finali continentali FIA Rally Star nel 2022. I risultati decidono sei dei sette membri del FIA Rally Star Team per il 2023, con il settimo membro proveniente da una finale tutta al femminile (che si terrà più avanti nel corso dell'anno) con la donna dalle migliori prestazioni in ciascuna delle sei finali continentali.



COSA SI PUÒ VINCERE?



Il vincitore della finale europea FIA Rally Star diventa il rappresentante dell'Europa nella stagione di formazione FIA Rally Star del 2023. Questo include sei rally a bordo di una Ford Fiesta Rally3 di M-Sport, oltre alla valutazione fisica e mentale, all'addestramento dei piloti e ai test. L'obiettivo è quello di dotare i concorrenti degli attributi di cui hanno bisogno per cercare di assicurarsi in futuro nel FIA World Rally Championship.



POI COSA SUCCEDE?



Alla fine del 2023, i migliori quattro membri del FIA Rally Star Team faranno una stagione nel Campionato FIA Junior WRC nel 2024. Per il 2025, tre piloti proseguiranno; se uno dei membri del FIA Rally Star Team vince il titolo, si assicura una stagione in WRC2 con una Rally2 per il 2026 e l'obiettivo Rally1 per il futuro.



A parte qualsiasi tassa di registrazione iniziale per partecipare a un evento di selezione nazionale, più le spese di viaggio da e per le selezioni nazionali e la finale continentale, tutti gli altri costi saranno coperti dalla FIA con il sostegno del FIA Innovation Fund insieme ai partner FIA Rally Star. I partner sono M-Sport, Pirelli, il FIA World Rally Championship, Nacon, Thrustmaster, Playseat, Digital-Motorsports.com, OMP e LifeLive.



Prendendo in considerazione la stagione di formazione nel 2023, più due anni nel Junior WRC, ciò significa essenzialmente tre stagioni di rally gratis per tre piloti. Inoltre, tutti i membri del FIA Rally Star Team beneficeranno notevolmente in termini di esperienza e competenze acquisite nel 2023, oltre all'opportunità di mostrare la loro abilità ai media e ai potenziali sponsor e partner, alle squadre di rally e ai Costruttori di auto.



FINALE CONTINENTALE EUROPEA FIA RALLY STAR: COME FUNZIONA



La FIA Rally Star European Continental Final si svolge in tre giorni di intensa competizione dal 28 al 30 gennaio. Tutti gli elementi si svolgono sulla pista di Estering, che si trova a sud-ovest di Amburgo, nel nord della Germania.



Primo giorno (venerdì 28 gennaio): I piloti sono divisi in gruppi e ogni pilota ha una ricognizione, più tre giri cronometrati nella fase 1, che misurerà circa 750 metri di lunghezza.



Secondo giorno (sabato 29 gennaio): I primi tre di ogni gruppo dopo la fase 1 passano alla fase 2. I piloti possono effettuare una singola ricognizione seguita da due tratte cronometrate della prova di 2,0 chilometri.



La sfida digitale per crescere ulteriormente



I piloti che non avanzano dopo la Fase 1 o la Fase 2 possono iscriversi al Digital Challenge come mezzo per raggiungere la fase successiva della competizione. I candidati che finiscono al quarto o quinto posto in ogni gruppo dopo la Fase 1 o nelle posizioni da 11 a 20 nella classifica generale dopo la 2 possono aggiudicarsi uno dei due posti rimanenti per il terzo giorno. Una versione modificata del gioco WRC 9 di Nacon sarà utilizzata per la sfida digitale.



Terzo giorno (domenica 30 gennaio): La prova 3, che misura circa 3,0 chilometri, è per i due piloti più veloci di ogni gruppo e i due migliori secondi di ogni gruppo. Saranno raggiunti dai due vincitori del Digital Challenge. Ogni pilota ha una ricognizione più tre passaggi cronometrati attraverso la fase 3.



Il processo per ottenere il vincitore



Le classifiche sono pubblicate dopo ogni tappa e la quella finale della FIA Rally Star European Final si basa su questi risultati più altre prestazioni come le interviste con i media condotte durante l'evento. Queste prestazioni sono prese in considerazione da una giuria di cinque persone, che decide il vincitore della FIA Rally Star European Final, più la candidata europea per il FIA Rally Star Team 2023. I due vincitori sono annunciati all'Estering la sera di domenica 30 gennaio. La FIA Rally Star European Final è chiusa agli spettatori, in quanto all'Estering sarà seguito il rigoroso protocollo COVID-19.



LA GIURIA DELLA FINALE EUROPEA FIA RALLY STAR



Una giuria di cinque persone presiederà la Finale Europea FIA Rally Star composta da:



Robert Reid (Presidente): Vincitore del Campionato del Mondo Rally FIA 2001 per Co-Piloti e recentemente nominato Vice Presidente FIA per lo Sport.



Thierry Neuville (membro): Il belga ha 15 vittorie WRC all'attivo ed è stato secondo in quattro occasioni. È il fondatore della società LifeLive Cross Car



Pernilla Solberg (membro): Ex-pilota di rally vincitrice di classe, è la moglie del campione FIA WRC 2003 Petter Solberg e madre del pilota WRC Oliver Solberg.



Terenzio Testoni (Membro): Responsabile delle attività Rally di Pirelli, ha una grande esperienza nel lavorare con i giovani piloti e nell'aiutarli nelle loro carriere.



Malcolm Wilson (membro): Ex-pilota ufficiale del WRC, è l'amministratore delegato di M-Sport, la forza trainante del campionato FIA JWRC.



Inoltre, l'ex-pilota di rally internazionale Alexandre Bengué parteciperà alla finale europea FIA Rally Star come consulente di guida.



CHI PARTECIPA?



Gli 89 partecipanti alla FIA Rally Star European Final includono 20 vincitori della #RallyAtHome Challenge (su un totale di 4.147 partecipanti), 27 che si sono assicurati il loro posto attraverso una Digital Challenge durante un evento di selezione nazionale, 26 che hanno avuto successo negli eventi Slalom Challenge tenuti dalle ASN e 18 che sono stati selezionati come wildcard. Ci sono 75 finalisti uomini e 14 donne. I 42 eventi di selezione nazionali organizzati dalle ASN in 18 paesi hanno attirato 1.440 concorrenti.



Jérôme Roussel, responsabile di FIA Rally Star: "Siamo lieti di dare a quasi 90 piloti un'incredibile opportunità di mostrare il loro talento e potenziale in un ambiente molto competitivo presieduto dalla nostra giuria di esperti, guidata da Robert Reid, il vice presidente FIA per lo sport. Ringraziamo tutte le ASN d'Europa che hanno organizzato eventi di selezione e hanno anche dimostrato il loro ulteriore impegno aiutando i loro finalisti a raggiungere Estering per quello che è il primo di sei FIA Rally Star Continental Finals. Vorremmo anche mostrare il nostro apprezzamento a tutti coloro che hanno tentato di qualificarsi attraverso le sfide online #RallyAtHome. Quando abbiamo creato il FIA Rally Star con il sostegno del FIA Innovation Fund, un fermo obiettivo era quello di scovare i futuri campioni del WRC che prima sognavano solo di guidare un'auto da rally. Più di 5.500 giovani hanno cercato di raggiungere la finale europea di FIA Rally Star, che è già un modo eccellente per misurare il successo di questa iniziativa vitale e ci dà tutte le ragioni per credere che le restanti finali continentali FIA Rally Star attireranno un livello simile di interesse".

