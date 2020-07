Fiesta Rally4 in un finale mozzafiato

-

Ken Torn ha centrato la prima vittoria in ERC3 ed ERC3 Junior-Pirelli con la nuova Ford Fiesta Rally4 al termine di una battaglia incredibile con Pedro Antunes.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team era stato scavalcato dal portoghese a due PS dalla fine, ma il rivale della Peugeot 208 Rally4 è andato a sbattere rovinosamente cedendogli il successo.



Torn ha quindi vinto davanti a Pep Bassas (Rallye Team Spain), con Amaury Molle terzo nonostante qualche problemino tecnico alla sua vecchia 208.



“E' stata una giornata molto intensa, ho dovuto spingere sempre andando al limite e oltre, in questi casi diventa facile sbagliare - ha detto Torn - Mi dispiace per Pedro, ma noi festeggiamo. Sinceramente non so dove ho fatto la differenza perché su asfalto non ho grande esperienza, ma in vista del prossimo rally avrò sicuramente più fiducia dato che era molto che non correvo. Quando Pedro mi ha superato non ho pensato a nulla, ho solo cercato di fare del mio meglio. Non eravamo venuti qui per spingere, ma neanche per fare numero, quindi ci siamo impegnati e i tempi sono stati ottimi".



Quarto si è classificato Marco Pollara, seguito da Nikolai Landa e Rachele Somaschini, poi troviamo Pedro Almeida e Dennis Rådström, che dopo il ritiro di sabato sono tornati in azione.



Un problema ai freni ha messo KO Adam Westlund nella PS11, mentre William Creighton ha riportato un problema elettrico nella PS10. Miika Hokkanen era andato fuori nella PS3 danneggiando lo sterzo, con Sergio Cuesta ritirato nella PS6 per la rottura del motore.

