Anthony Fotia continua a vincere con la sua Renault Clio Rally4.

Dopo il trionfo nel FIA ERC3/ERC3 Junior del novembre scorso al Rally Islas Canarias, il francese si è imposto in Classe RC4 al Rallye Monte-Carlo, affiancato da Arnaud Dunand.



"Sono molto contento del successo in RC4 al Monte-Carlo - ha scritto su Facebook il pilota della CHL Sport Auto - E' un rally che mi rimarrà impresso per lungo tempo in testa”.



Foto: Facebook.com/fotiarallye

