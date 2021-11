Anthony Fotia al Rally Islas Canarias è riuscito a vincere grazie ai consigli che gli hanno dato Yoann Bonato e Benjamin Boulloud.

Il francese ed Arnaud Dunand erano compagni del duo sopracitato in CHL Sport Auto per l'ultimo round del FIA European Rally Championship, ed essendo per la prima volta a Las Palmas hanno potuto parlare con loro, che nel 2020 avevano già corso qui.



Fotia ha vinto l'ERC3/ERC3 Junior con la sua Renault Clio Rally4 e ha detto: “Ci hanno aiutato molto con consigli davvero importanti".

