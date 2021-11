Anthony Fotia ha trionfato in ERC3/ERC3 Junior al Rally Islas […]

Anthony Fotia ha trionfato in ERC3/ERC3 Junior al Rally Islas Canarias, con Jean-Baptiste Franceschi che si porta a casa i titoli al volante della Renault Clio Rally4 di Toksport WRT.



Fotia, che era alla seconda uscita nell'ERC, ha cominciato la Tappa 2 con 0"9 di margine su Franceschi, ma alla fine l'ha spuntata il pilota della CHL Sport Auto anche per via di 10" di penalità dati al rivale per partenza anticipata.



“E' stato fantastico - dice Fotia - Ho spinto per quasi tutte le PS e la macchina era fantastica".



Sami Pajari (Ford Fiesta Rally4) termina secondo in ERC Junior alle spalle del Campione Franceschi.



Terzo Pep Bassas, battuto sempre dal transalpino in ERC3.



Top5 per Jorge Cagio, seguito da Martin László (Peugeot 208 Rally4). Alle sue spalle troviamo Paulo Soria, quarto in ERC3 Junior, con Nick Loof dietro.



Zósimo Hernández completa il suo rientro in gara dopo 20 anni con un nono posto, ritirata Ekaterina Stratieva (Opel Corsa Rally4) per incidente nella PS13.

