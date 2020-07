Fourmaux ad ERC The Stage: “Farò il mio debutto nella serie con M-Sport a Roma”

-

Adrien Fourmaux è stato ospite di ERC The Stage mercoledì dove ha annunciato il proprio debutto nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale.

Il francese correrà con la Ford Fiesta R5 MKII della M-Sport sulle strade asfaltate capitoline il weekend del 24-26 luglio, ma sta programmando anche di fare il Rally Liepāja, visto che M-Sport vuole promuovere l'ultimo suo mezzo Rally2 nel campionato gestito da Eurosport Events.



“Sarà la prima volta per me in questo campionato ed è una grande occasione poter dimostrare che questa macchina è forte - ha detto il 25enne ad ERC The Stage, il talk show online del FIA European Rally Championship - Non conosco il rally e per me sarà una grandissima sfida. L'anno scorso ho fatto il WRC ed è stato lo stesso, non conoscendo rally, gare e partecipanti".



“Al Rallye Monte-Carlo quest'anno abbiamo visto di essere piuttosto veloci su asfalto, per cui per Roma sono fiducioso perché le strade sono simili. Vorrei lottare per il podio, poi se si potesse combattere per la vittoria sarei comunque molto felice. Sto pensando anche ad altri eventi dell'ERC, forse il Rally Liepāja, ma vediamo dopo Roma".



Fourmaux si aggiunge ad una lista di piloti molto interessante per la stagione 2020, che si snoderà in sei eventi.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC: “E' fantastico poter accogliere un altro pilota di talento nell'ERC per il 2020. Abbiamo seguito i progressi di Adrien e non ho dubbi sul suo talento contro altri concorrenti molto forti della lista. Adrien potrà beneficiare di un'ampia copertura mediatica, organizzazione professionale e promozione per mettersi in mostra".



Dopo aver vinto il concorso Rallye Jeunes della federazione FFSA nel 2016, Fourmaux ha conquistato il titolo Junior nel 2018. Questo gli ha dato modo di debuttare nel WRC al Rallye Monte-Carlo nel 2019 dove ha terminato secondo di categoria e decimo assoluto. Attualmente è quinto in Classe WRC2 dopo due gare con il co-pilota Renaud Jamoul.



M-Sport farà altri annunci per il Rally di Roma Capitale.

