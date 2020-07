-

Adrien Fourmaux correrà con la Ford Fiesta R5 MkII della Orange1 Racing nel FIA European Rally Championship in occasione del Rally di Roma Capitale.

Nell'evento del 24-26 luglio, la vettura del francese sarà completamente arancione grazie all'accordo di collaborazione tra M-Sport e il team che ha seguito Simone Campedelli fino all'anno scorso.



La M-Sport sarà presente anche al Rally Stars, ossia la categoria riservata alle World Rally Cars con il pilota ‘Pedro’ sulla Ford Fiesta WRC EcoBoost, auto che nel Mondiale ha vinto 9 gare centrando anche 31 podi.



Renaud Jamoul sarà il co-pilota di Fourmaux, mentre ‘Pedro’ verrà affiancato da Emanuele Baldaccini.



"Negli ultimi mesi abbiamo passato tempi duri dal punto di vista lavorativo - ha dichiarato Malcolm Wilson, AD di M-Sport - E' fantastico poter tornare a correre e il Rally di Roma segnerà la ripartenza delle corse internazionali offrendo la piattaforma perfetta per mostrare le nostre auto in uno schieramento di concorrenti competitivo. Penso di parlare a nome di tutti i fan dei rally quando dico che non vedo l'ora di godermi la battaglia fra i grandi nomi della gara".



Il Team Principal, Richard Millener, ha aggiunto: "E' fantastico e non vedo l'ora di ricominciare coi rally. Adrien è stato molto veloce quando ha condotto la Fiesta R5 MkII su asfalto e spero abbia lo stesso passo anche al Rally di Roma Capitale, nonostante sia al debutto. Mi auguro che anche ‘Pedro’ faccia bene con la Fiesta WRC. Quando l'anno scorso è stato con noi si è immediatamente integrato col team e siamo felicissimi di dargli l'occasione di correre con la nostra WRC”.

ERC P1 Racing Fuels pronta a supportare gli equipaggi del Rally di Roma Capitale IERI A 04:00

The post Fourmaux con Orange1 nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Crugnola vince il Casentino 05/07/2020 A 04:00