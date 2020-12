Il francese e Renaud Jamoul sono passati in testa con la loro Ford Fiesta R5 MkII a metà della Tappa 2 regalando la prima vittoria alla nuova vettura della M-Sport nell'ERC.



“Sono molto contento perché è stato un durissimo weekend per tutti, ma abbiamo vinto ed è stupendo - ha detto Fourmaux, che ha chiuso primo pure in ERC1 Junior - E' un ottimo risultato anche per il team e Michelin. Credo ce tutti qui abbiano commesso errori, era impossibile non farne. Noi abbiamo sbagliato nella PS11 in un punto dove anche altri sono finiti fuori. Comunque è andata bene e M-Sport può essere felice. Almeno lo spero, hanno lavorato veramente bene e quindi li ringrazio, sono stati perfetti".