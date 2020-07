Fourmaux, missione Roma

-

Adrien Fourmaux ha una missione: debuttare con un bel passo nel FIA European Rally Championship al Rally di Roma Capitale.

Il pilota dell'M-Sport Ford World Rally Team sarà al volante della nuova Ford Fiesta MkII gommata Michelin.



“Sarà la prima volta per me in questo campionato ed è una grande occasione poter dimostrare che questa macchina è forte – ha detto il 25enne – Non conosco il rally e per me sarà una grandissima sfida. L’anno scorso ho fatto il WRC ed è stato lo stesso, non conoscendo rally, gare e partecipanti”.



“Al Rallye Monte-Carlo quest’anno abbiamo visto di essere piuttosto veloci su asfalto, per cui per Roma sono fiducioso perché le strade sono simili. Vorrei lottare per il podio, poi se si potesse combattere per la vittoria sarei comunque molto felice. Sto pensando anche ad altri eventi dell’ERC, forse il Rally Liepāja, ma vediamo dopo Roma”.



Fourmaux verrà affiancato da Renaud Jamoul in Classe ERC1 Junior.

