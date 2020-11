Adrien Fourmaux è il nuovo leader del Rally Islas Canarias prima della PS11 che andrà in diretta su Facebook e YouTube alle 10;29 locali.

Il pilota del M-Sport Ford World Rally Team ha vinto la PS10 sotto l'acqua, battendo per 10" Iván Ares, superato anche da Yoann Bonato, che si è piazzato ad 1"2 da Fourmaux e con 0"4 su Nil Solans, tornato secondo in questo gran finale del FIA European Rally Championship.



La PS11 andrà in diretta suFacebook,YouTubeed ERC Radio.