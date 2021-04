Adrien Fourmaux a fine settimana sarà impegnato nel FIA World Rally Championship in Croazia, convinto di poter mettere in pratica quanto appreso al Rally Islas Canarias dello scorso novembbre, vinto in coppia con Renaud Jamoul.

Il francese ha corso infatti nel FIA European Rally Championship con la Ford Fiesta R5 MkII della M-Sport, che nel weekend gli darà però una versione WRC da condurre per le strade di Zagabria.



"Tutti sanno che il livello dell'ERC è molto alto. È un buon campionato per l'esperienza, ci sono diversi paesi, c'è asfalto, terra e fondi diversi, quindi è un'ottima serie per questo", ha detto Fourmaux.



"Alle Canarie è andata benissimo per me, soprattutto per la mia fiducia perché ora ho vinto un rally in classifica generale contro gente che aveva la mia stessa auto. È stato davvero importante, mi ha aiutato per la pressione per il rally successivo perché sapevamo di aver vinto e potevamo ripeterci. Ok, è difficile fare lo stesso risultato in ogni rally perché ciascuno è diverso ed è per questo che questa disciplina è difficile. Puoi essere veloce a Gran Canaria ma poi più lento nel rally successivo. Ma per la mente vincere mi ha aiutato molto".

