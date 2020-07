Fourmaux: “Un piccolo errore dalle conseguenze catastrofiche”

-

Adrien Fourmaux ha commesso un piccolo errore al Rally di Roma Capitale che lo ha mandato KO sabato mattina.

Nella PS1 del primo round del FIA European Rally Championship, il francese avevaa già perso tempo per una foratura, ma il peggio doveva ancora arrivare.



“Non me l'aspettavo proprio, siamo arrivati ad una curva veloce e sono andato troppo vicino al muro rompendo qualcosa nell'anteriore destra, poi siamo finiti contro la montagna - racconta il pilota della M-Sport - Purtroppo in quel punto c'era qualcosa di bianco davanti al muretto, non l'ho visto e ho curvato troppo presto, per quello che l'ho centrato".



“Dopo ci siamo capottati e lì è finita. E' stato un piccolo errore, ma le conseguenze sono state enormi e non è sicuramente una parte bella del gioco. E' sempre difficile tornare in macchina dopo 4 mesi di stop ed essere precisi nel sapere esattamente dove mettere le ruote quando vai così forte. Sicuramente miglioreremo sotto questo aspetto".

