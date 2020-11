Il francese sarà in azione in ERC1 Junior con la sua Ford Fiesta R5 MkII condivisa con Renaud Jamoul in una gara nuova.



“Mi aspetto di lottare per il podio e ogni cosa in più andrà benissimo - ha detto il 25enne, che corre in FIA World Rally Championship 2 - Siamo a fine anno e quindi è importante ottenere un bel risultato in vista della conclusione di Monza".



Una grande battaglia

Al Rally Islas Canarias sono 27 i piloti armati di Rally2 e Fourmaux vuole rifarsi dopo l'incidente del Rally di Roma Capitale. “E' l'ultimo round del FIA European Rally Championship e gli iscritti sono tanti e forti, sarà una bella lotta. Ho visto le PS su internet e paiono belle, in alcune parti sono simili alla pista, con tanta aderenza. Sono sicuro che ci divertiremo nelle prove su e giù per la montagna”.



Poker Fiesta in ERC1

Oltre a Fourmaux, ci sono altre Ford Fiesta R5 MkII alla gara del 26-28 novembre.



A guidarle sono Erik Cais (Yacco ACCR Team) assieme a Jindřiška Žáková, Niki Mayr-Melnhof (DriftCompany Rally Team) con Poldi Welsersheimb, reduci dalla Top5 in Ungheria, e il pluricampione locale Enrique Cruz assieme a Yeray Mújica Eugenio.