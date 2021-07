Jean-Baptiste Franceschi ha detto che la sua vittoria nelle categorie FIA ERC3 e FIA ERC3 Junior al Rally Liepāja ha mostrato le grandi prestazioni della nuova Renault Clio Rally4.

Il francese ha ereditato il doppio trionfo dopo che Mārtiņš Sesks è stato escluso per un'infrazione tecnica. Ma il suo passo si è visto in tutto il rally su terra, con tre vittorie in PS, anche se una penalità di 1'10" per un check-in anticipato al servizio remoto a Talsi nella Tappa 1 lo aveva fatto scivolare indietro.



"Abbiamo dimostrato le prestazioni di questa macchina, anche se è nuova. E' stato davvero bello tutto il fine settimana", ha detto Franceschi. "Eravamo in lotta con Mārtiņš [Sesks] che conosce bene questo tipo di PS e sono contento. Toksport ha fatto un buon lavoro e anche Renault Sport".



Dopo il suo ritiro in Polonia, il successo lettone di Franceschi ha riacceso le sue ambizioni di titolo.



"È una buona situazione per il campionato perché i punti sono importanti e ora attaccheremo i rally su asfalto. La macchina è veloce, abbiamo fatto molti miglioramenti tra la Polonia e questo rally, hanno pagato quindi è un bene".

