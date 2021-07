Jean-Baptiste Franceschi è in avanscoperta al Rally di Roma Capitale.

Dopo aver vinto in FIA ERC3 e FIA ERC3 Junior al Rally Liepāja, il francese con la Renault Clio Rally4 gestita da Toksport e gommata Pirell è al debutto internazionale su asfalto in Italia e non vede l'ora di iniziare.



"Sono felice di tornare sull'asfalto, soprattutto in Italia, è la prima volta per me e sto scoprendo la nuova Clio su questo fondo", ha detto il transalpino. "La sensazione è buona e spero che troveremo il giusto set-up per questo rally per essere in lotta con gli altri ragazzi".



"Amo l'asfalto e non vedo l'ora di scoprire tutte le PS, sicuramente daremo tutto per ottenere il massimo dei punti questo fine settimana".

