Il FIA European Rally Championship è stato scelto come piattaforma perfetta per mostrare la Renault Clio Rally4 a livello internazionale.

Il talentuoso trio Jean-Baptiste Franceschi, Ola Jr Nore e Florian Bernardi parteciperà alla prossima stagione con la nuova Clio Rally4, che è stata costruita secondo il regolamento Rally4 della FIA.



Bernardi sarà nella categoria ERC3 alla guida di una Clio Rally4 equipaggiata con Michelin con supporto di Xavier Castex e CHL Sport Auto. Il suo collega francese Franceschi e il norvegese Nore inseguiranno il successo nell'ERC3 e nell'ERC3 Junior, che è per i piloti nati dall'1 gennaio 1994 in avanti che corrono con auto Rally4 su pneumatici Pirelli. La Toksport WRT gestirà le Clio Rally4 guidate da Franceschi e Nore.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC per Eurosport Events: "L'arrivo della Clio Rally4 nell'ERC è davvero una buona notizia e un altro esempio di come i reparti corse clienti stanno utilizzando l'ERC per mostrare i loro prodotti in un ambiente altamente competitivo. Ma è solo una parte della storia, perché possiamo anche contare sul ritorno nel campionato di due provati vincitori come Florian Bernardi e Jean-Baptiste Franceschi, più una giovane stella emergente come Ola Jr Nore".



Benoît Nogier, direttore commerciale di Alpine Racing, ha detto: "Siamo lieti di avere tre Clio Rally4 nel FIA ERC nel suo primo anno di competizione, e ancora di più con Jean-Baptiste Franceschi, Ola Jr Nore e Florian Bernardi, le cui ambizioni sono in linea con le nostre. Jean-Baptiste e Ola sono due prospettive estremamente promettenti e sappiamo tutti cosa può fare Florian. Siamo fiduciosi che estrarranno tutto il potenziale della Clio Rally4 e competeranno per i titoli FIA ERC3 e FIA ERC3 Junior. La Clio Rally4 è stata progettata per diventare il nuovo punto di riferimento a due ruote motrici, e siamo fiduciosi che saranno in grado di dimostrare quest'anno".



Franceschi torna a lottare per la doppietta nell'ERC

Il venticinquenne Jean-Baptiste Franceschi ha corso nella categoria ERC3 Junior al suo debutto nel campionato nel 2019 ed è il campione francese su terra in carica. Ha anche gareggiato con successo a livello di FIA World Rally Championship ed è molto apprezzato in patria dopo aver vinto la corona francese Junior nel 2017. Oltre al Rally Islas Canarias, Franceschi ha fatto il Barum Czech Rally Zlín e il Rally Liepāja.



Jean-Baptiste Franceschi: "Sono entusiasta di tornare nel FIA ERC. Si tratta di un campionato con un livello di concorrenza estremamente elevato e sono anche orgoglioso di unirmi a un marchio francese per rappresentarlo sulla scena europea. Non vedo l'ora di scoprire la Clio Rally4. Come abbiamo visto tutti a Le Touquet, la macchina ha un potenziale enorme. Non vedo l'ora di mettermi al volante e vedere cosa può fare su terra e asfalto. Vogliamo tutti sfidare i primi e battere la concorrenza di tutta Europa, e faremo tutto il possibile per riuscirci. Non vedo l'ora di essere in Polonia per iniziare a lavorare con Renault e Toksport WRT e sono convinto che siamo tutti pronti ad avere una grande stagione".



Ola con furore dalla Norvegia

Toksport WRT iscriverà una seconda Clio Rally4 per Ola Jr Nore, 20 anni. Dopo aver ottenuto un podio al debutto nell'ERC3 Junior al Rally d'Ungheria lo scorso novembre alla guida di una Clio Rally5, Nore ha ripetuto l'impresa al Rally Islas Canarias. Il pilota della squadra nazionale norvegese cercherà quindi di costruire su questa esperienza - e la conoscenza del suo team Toksport WRT e del suo compagno di squadra Franceschi - affrontando una stagione completa in ERC3 Junior nel 2021.



Ola Jr Nore: "Sono molto eccitato e ho grandi aspettative per la Clio Rally4. Sarà interessante vedere quanto velocemente posso imparare la macchina. Come debuttante nell'ERC non vedo l'ora di partecipare a tutti i diversi rally e di tornare in macchina dopo una lunga pausa. Insieme al mio nuovo co-pilota Jørgen Eriksen e alla Toksport WRT farò del mio meglio per sfidare i piloti più esperti durante la stagione".



Bernardi è tornato

Florian Bernardi, 32 anni, torna nell'ERC come due volte vincitore nella categoria ERC3, con successi al Rally Islas Canarias nel 2018 e 2019. Bernardi, che ha vinto il Clio Trophy France nel 2018, è arrivato secondo nel campionato francese terra 2020 guidando una Clio Rally5.



Florian Bernardi: "Nel 2020 eravamo sulla Clio Rally5, e per il 2021 saremo con la Clio Rally4 grazie al sostegno dei nostri partner e di Renault. Abbiamo intenzione di partecipare a più eventi possibili, a partire dalla Polonia, per fare bene in ogni rally e su ogni superficie. Vorrei ringraziare calorosamente i miei partner che mi hanno seguito per diverse stagioni e quelli che si sono uniti a noi più recentemente in questa avventura, e spero di accoglierne di nuovi in modo da poter partecipare a un numero sufficiente di rally per puntare al titolo".



Continuano i preparativi per il Clio Trophy by Toksport WRT

Oltre al debutto della Clio Rally4 nell'ERC, il nuovo per il 2021 Clio Trophy by Toksport WRT si svolgerà in cinque tappe della stagione del campionato europeo, a partire dall'ORLEN 77° Rally Polonia dal 18 al 20 giugno. Un'iniziativa congiunta di Renault Sport Racing, Toksport WRT ed Eurosport Events, i dettagli della serie per le Clio Rally5 gommate Michelin saranno annunciati presto.

ERC Huttunen brilla in Sardegna IERI A 07:46

ERC L’Azores Rallye riceve la certificazione ambientale FIA 05/06/2021 A 07:01