Fuentes si allena sulle 2 ruote

Sergio Fuentes si sta allenando in vista del Rally Liepāja, ma sulle due ruote anziché con le quattro.

In attesa prendere parte al nuovo evento del FIA European Rally Championship, lo spagnolo ha corso il Rally Tierras Altas de Lorca con Alain Peña e la Peugeot 208 R2.



In Lettonia il ragazzo della GC Motorsport potrà contare sulla nuova Peugeot 208 Rally4, quindi un passo avanti rispetto a Roma, ma intanto si è recato ad Anaga per salire sulla sua e-bike e svolgere una sessione di allenamento al Teide National Park, vicino a Tenerife.



Fuentes è il secondo pilota delle Canarie oltre ad Emma Falcon ad essere presente al Liepaja dal 2018, anche se per lui si tratta del debutto nella gara tra Liepāja e Talsi.



Il suo successivo impegno sarà invece in Peugeot Rally Cup Ibérica al Rali do Alto Tamega.



Foto: Antonio Obregón

