Protagonista dell'ERC3/ERC3 Junior-Pirelli, il norvegese rientra per l'evento asfaltato del 26-28 novembre, con lidea di fare esperienza al volante della Peugeot 208 Rally4 che condividerà con Jim Hjerpe.



“Il mio obiettivo è di vincere il maggior numero di PS possibili, tanto non ho nulla da perdere - dice il pilota del Saintéloc Junior Team - Quest'anno dovevo correre nel campionato francese, ma è stato cancellato e quindi il Rally Islas Canarias mi servirà per dimostrare che sono veloce. Ken [Torn] e Pep [Bassas] stanno correndo benissimo e non vedo l'ora di confrontarmi con loro e vedere che tempi faremo. Spero di giocarmela per il vertice".



Rally come in bici

Furuseth ha potuto fare un solo rally dopo il 2019, ma non è preoccupato. “E' un po' come andare in bici, una volta imparato sei a posto. Al Rallye Monte-Blanc di settembre ci è bastata solo una PS per ritrovare il ritmo e spingere come prima, quindi sono fiducioso".



Il vantaggio

Anche se un problema ai freni gli ha negato un bel risultato l'anno scorso, il Rally Islas Canarias è comunque un evento che Furuseth conosce già bene: "Per fortuna alcune PS sono uguali all'anno scorso, quindi è bello iniziare subito con qualcosa che si conosce. A casa ho potuto fare i compiti guardando gli onboard e sono fiducioso, ma bisogna comunque prepararsi bene".



Da R2 a Rally4

Nel 2019 Furuseth ha condotto la Peugeot 208 R2 e oggi ha la possibilità di salire sulla nuova 208 Rally4. “Le prestazioni sono molto diverse, ma le sensazioni le stesse perché parecchie componenti sono simili alla vecchia macchina. La cosa diversa è princialmente il motore".