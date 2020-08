Galatariotis pronto per le velocità dell’ERC

-

Simos Galatariotis affronterà il Rally Liepāja passando ad un nuovo tipo di PS sterrate rispetto a quelle di Cipro.

Il cipriota rientra nel FIA European Rally Championship con una Volkswagen Polo GTI R5 che ieri ha provato in una sessione di test.



"Abbiamo iniziato un po' in ritardo perché la macchina ha avuto qualche intoppo a nell'arrivare da Cipro - ha detto Galatariotis a Julian Porter di ERC Radio - Siamo qui e vediamo che condizioni avremo. Non sono abituato a questo tipo di velocità, ma andrà bene".



"E' difficile dire che tipo di risultato potrò ottenere, bisogna avere fiducia nei mezzi. A Cipro le strade sono anche veloci, ma corte e qui invece per un sacco di tempo di viaggia in quinta marcia. Siamo venuti qui apposta e non vedo l'ora di iniziare".



Foto:Julian Porter/ERC Radio

