Carlos David García è tornato nel FIA European Rally Championship vincendo la Abarth Rally Cup al Rally Islas Canarias.

Un problema elettrico ha fermato Dariusz Poloński nella PS2, per cui lo spagnolo è passato al comando rimanendoci per tutto l'evento.



“Le PS erano ottime e sono molto contento di questo risultato, considerando che non correvo nell'ERC dal 2019" ha detto García.



Poloński è comunque rientrato per la Tappa 2 chiudendo secondo.

