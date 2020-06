Già 30 iscrizioni al Rally di Roma Capitale

-

I preparativi per il Rally di Roma Capitale procedono a "gonfie vele", con Motorsport Italia che ha già ricevuto più di 30 iscrizioni per la gara inaugurale del FIA European Rally Championship (24-26 luglio).

Oltre a round europeo, l'evento è valido pure per il CIR.



"La partenza da Castel Sant’Angelo sarà uno dei momenti più attesi, un momento che rappresenterà non solo il via della gara, ma un’ideale ripartenza del settore motorsport in uno degli scenari più suggestivi dell’intero calendario FIA ERC", recita la nota ufficiale.



Il termine ultimo per iscriversi è l'8 luglio.

