Gli austriaci dell’ERC

Sono parecchi gli austriaci che hanno corso nel FIA European Rally Championship. Ecco 10 nomi.

Andreas Aigner (foto 1)

Aigner ha fatto esperienza nel WRC per poi approdare all'ERC nel 2012. L'anno dopo ha vinto la ERC Production Cup con la Subaru Impreza della Stohl Racing, salendo sul podio assoluto in Croazia.



Raimund Baumschlager (foto 2)

Ora si occupa del team di Albert von Thurn und Taxis e Norbert Herczig (MOL Racing Team), ma in passato ha corso parecchio salendo sul podio nella 50a gara all'Internationale Jänner Rallye del 2014, con 6 successi ERC all'attivo.



Kurt Göttlicher

Nel 1996 terminò secondo dietro a Armin Schwarz.



Sepp Haider

Ha totalizzato 10 vittorie in più di 90 rally ERC tra 1976 e 1999, prima con le Opel e poi con le Peugeot.



Beppo Harrach (foto 3)

Harrach vinse in ERC Production l'Internationale Jänner Rallye tra 2013 e 2014. Oggi si occupa della DriftCompany seguendo Niki Mayr-Melnhof e Nikolai Landa.



Hermann Neubauer

Ha corso prima in 2WD e poi in ERC1 con podi nel 2013 e Top10 nel 2014.



Wilhelm Stengg

Vinse una gara nel 1995 ed è papà di Roland Stengg, protagonista dell'ERC3 Junior tra 2018 e 2019.



Rudi Stohl

Stohl è conosciuto principalmente per le sue gesta nel WRC in Africa, ma ha anche due vittorie nell'ERC. Suo figlio, Manfred Stohl (foto 4), ha corso 17 rally ERC con tre vittorie e oggi segue la Stohl Racing STARD con successi in ERC2 e bei risultati con Hiroki Arai l'anno scorso in ERC1 Junior Championship.



Simon Wagner (foto 5)

Dopo aver volato in ERC3 Junior, Wagner ha centrato il podio al debutto in ERC1 Junior al Barum Czech Rally Zlín. Con le Rally2 corre dal 2018 e ha vinto 5 gare, mentre suo fratello Julian è stato anch'esso protagonista dell'ERC3 Junior e nel campionato austriaco.



Franz Wittmann

Ha vinto 30 gare (inclusa l'ultima nell'ERC del 2003) e centrato 43 podi su 66 rally. Suo figlio Franz Jr ha preso parte all'ERC in alcuni eventi nel 2009 e nel 2010.



Il futuro

Nikolai Landa, 21 anni, correrà in ERC3 Junior nel 2020. Niki Mayr-Melnhof ha fatto qualche gara dal 2018 dopo anni di GT e per il 2020 ha una nuova Ford Fiesta R5 MkII.

