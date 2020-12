Jari Huttunen, secondo in ERC3 Junior nel 2017, ha conquistato il titolo in WRC3 con una Hyundai i20 R5, mentre Tom Kristensson, secondo nell'Europeo 2018, si è laureato Campione FIA Junior World Rally Championship.



Huttunen (a destra nella foto) aveva corso anche in ERC1 nel 2018 e 2019 al PZM Rally Poland sempre con la Hyundai i20 R5.



"E' fantastico vincere il titolo, ringrazio team, sponsor e tutti quelli che mi hanno aiutato - dice il finlandese - E' stato incredibile guidare la i20 R5 quest'anno in una stagione quasi perfetta”.



Kristensson ha invece centrato il successo con la Ford Fiesta Rally4 della M-Sport al secondo tentativo.



“E' sicuramente il miglior giorno della mia vita - ammette lo svedese - E' stato un anno durissimo e diventare Campione del Mondo è stupendo".



Dal 2014, l'ERC3 Junior Championship dà modo ai giovani talenti di passare dalle serie nazionali ad una internazionale. Fra questi citiamo Stéphane Lefebvre, vincitore davanti ad Andrea Crugnola del primo titolo, poi Emil Bergvikst, Marijan Griebel, Chris Ingram, Efrén Llarena e Ken Torn, che quest'anno ha battuto Pep Bassas ed Amaury Molle.



