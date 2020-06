Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlin ringraziano per il supporto sperando in qualcosa di più

-

Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlín sono ancora alla ricerca dei fondi che servono a fare sì che l'edizione numero 50 dell'evento del FIA European Rally Championship possa svolgersi nel 2020.

La gara è fissata per il weekend del 28-30 agosto come terzo round della serie e il Direttore, Miroslav Regner, la scorsa settimana aveva lanciato l'appello per trovare il budget per organizzarla.



“E' fantastico perché negli ultimi cinque giorni abbiamo raccolto 550.000 corone - ha spiegato Regner - Ringraziamo tutti per l'aiuto, per completare il budget ce ne mancano ancora 3.000.000, ma siamo ottimisti e pensiamo di arrivarci entro il 1° luglio".



Per le donazioni al Barum Czech Rally Zlín si può versare al seguente conto



5886761329/0800

IBAN: CZ28 0800 0000 0058 8676 1329

BIC (SWIFT): GIBACZPX



