Gli organizzatori del Rally Liepaja e il promoter WRC chiudono il discorso sull’unione di ERC/WRC

RA Events e il promoter del WRC hanno chiuso le discussioni su un possibile Rally Liepāja 2020 assieme fra FIA World Rally Championship e FIA European Rally Championship.

Il supporto di Eurosport Events e l'interesse delle parti c'era, ma alla fine rimarrà tutto come in origine il weekend del 14-16 agosto.



"Ringraziamo i promotori del WRC per aver riconosciuto la nostra gara come un evento degno di essere incluso nel WRC. Questa è una grande testimonianza di quanto abbiamo fatto a partire dal 2012, quando abbiamo iniziato i preparative per il primo Rally Liepaja e ringraziao Eurosport Events per il loro sostegno", ha dichiarato Raimonds Strokss, diretto redella RA Events.



"In questi giorni abbiamo fatto un lavoro enorme, cercando di dimostrare ai promotori del WRC che noi e tutta la Lettonia non abbiamo paura di lavorare sodo e di accettare una sfida così grande come l'organizzazione di un evento WRC in così poco tempo. Tuttavia, per vari motivi. non è stato possibile trovare un accordo. Dunque il Rally ERC Liepaja non farà parte del nuovo calendario WRC 2020".



"Vogliamo ringraziare il governo della Lettonia, le nostre città ospitanti del rally, i nostri partner, i media e tutti gli appassionati del rally per la fiducia dimostrata e il supporto fornito. Ma dobbiamo ricordare che alla Lettonia e all'ERC Rally Liepaja è stata offerta un'opportunità unica. Eravamo a un passo dal trovare un accordo per ospitare un rally WRC nel Baltico per la prima volta, e dobbiamo ancora scoprire a quali opportunità questo potrebbe portare in futuro".



Il Rally Liepāja si snoderà sui percorsi sterrati di Talsi e Liepāja.



