Gobbin continua la tradizione Abarth

Oltre a debuttare nel FIA European Rally Championship quest'anno, Roberto Gobbin porterà avanti una lunga tradizione.

Il piemontese sarà al via dell'Abarth Rally Cup con la Abarth 124 Rally gommata Pirelli e potrà rientrare nella categoria ERC2.



Gobbin sta a Pinerolo e ha iniziato a correre nel 1980 con una Fiat A112 Abarth e quando non compete gestisce una concessionaria Fiat-Abarth.



“Sono felice di aver scelto l'Abarth Rally Cup per il 2020 - ha detto - E' la prima volta che corro nell'ERC e penso che sarà un bel risultato finire le gare. Sono italiano ed è bello correre con una macchina italiana dal passato glorioso. Ho iniziato la mia carriera con una Fiat nel 1980, ma l'Abarth 124 Rally l'ho provata solo una volta un anno fa. Sono un venditore di auto e fin da piccolo ero appassionato di macchine. L'Abarth 124 Rally è molto forte e piena di dettagli, una sorta di World Rally Car in miniatura".



Il Rally di Roma Capitale aprirà la stagione dell'ERC e dell'Abarth Rally Cup il 24-26 luglio.

