Gobbin e Mabellini debuttano nell’ERC a Roma per contendere a Polonski l’Abarth Rally Cup

Roberto Gobbin e Andrea Mabellini saranno in lotta con Dariusz Poloński per l'Abarth Rally Cup, che apre i battenti in occasione del primo round del FIA European Rally Championship, il Rally di Roma Capitale (24-26 luglio).

Il trio si contenderà il premio di €30.000 riservato a chi corre con le Abarth 124 Rally gommate Pirelli, nel montepremi di €180.000.



Abarth Rally Cup 2020: chi corre al Rally di Roma Capitale



Roberto Gobbin (Italia)/Alessandro Curvi (Italia), Winners Rally Team

Gobbin viene da Pinerolo (TO), vicino alla sede dell'Abarth e ha iniziato a correre nel 1980 con le Fiat A112 Abarth. Quando non corre gestisce una concessionaria Fiat e Abarth.



Andrea Mabellini (Italia)/Nicola Arena (Italia), Napoca Rally

A soli 20 anni, Mabellini ha già fatto esperienza in pista e nell'Abarth Trophy. Quest'anno prende parte all'Abarth Rally Cup dopo che di recente ha guidato delle R5. Al Monza Rally Show del 2017 chiuse secondo in Classe con la Abarth 124 Rally.



Dariusz Poloński (Polonia)/Łukasz Sitek (Polonia), Rallytechnology

Il duo polacco ha conteso ad Andrea Nucita l'Abarth Rally Cup nel 2019, arrendendosi solamente al Rally Hungary. Al Rally di Roma Capitale dello scorso anno vinse la gara.



Il montepremi

Ad ogni round dell'Abarth Rally Cup il vincitore riceve €12.000, il secondo €10.000 e il terzo €8,000. A fine anno il Campione avrà ulteriori €30.000 in premio. La Top10 della categoria riceve punti sulla scala di 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Tutti i piloti Abarth rientreranno nella Classe ERC2 e potranno prendere i relativi punti.



Calendario 2020

Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Rally Liepāja (Lettonia, terra), 14-16 agosto

Azores Rallye (gravel), 17-19 settembre

Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre

Rally Islas Canarias (asfalto), 26-28 novembre



Il video

In attesa di riaccendere i motori, Luca Napolitano, Head of EMEA Fiat, Lancia & Abarth Brands, e Jean-Baptiste Ley, ERC Co-ordinator, tracciano un bilancio sui risultati sportivi dell’Abarth 124 rally e dell’Abarth Rally Cup all’interno del Campionato Europeo Rally FIA in un video disponibile a questo link:https://youtu.be/jgacGOG8U0w



Cliccate qui per vedere i regolamenti dell'Abarth Rally Cup

