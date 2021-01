Il polacco affiancava Michał Goczał in Arabia Saudita dopo le avventure spese con l'ORLEN Team in ERC1 Junior.



"Prima di tutto complimenti a Michał perché ha fatto un grandissimo lavoro, è stato un piacere affiancarlo", ha detto Gospodarczyk.



Aron Domżala, quinto al PZM Rally Poland in passato, ha finito 3° negli SSV, mentre Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel sono giunti secondi fra le auto.



Foto: Facebook.com/Szymon-Gospodarczyk-rally-co-driver