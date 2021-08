Jan Kopecký si porta al comando del Barum Czech Rally Zlín al suo ritorno nel FIA European Rally Championship vincendo la Super Speciale cittadina.

La prova ha segnato l'inizio della 50a edizione dell'evento, cancellato nel 2020 causa COVID e andato in scena nella serata di venerdì con meno di 11°C.



Il ceco ha portato la sua Škoda Fabia Rally2 al traguardo in 6'33"4.



“E' stato bello tornare in città davanti a migliaia di fan - ha detto Kopecký, che punta alla nona vittoria qui - La gara vera inizia domani, ma intanto bene così".



Al secondo posto per soli 2 decimi c'è Andreas Mikkelsen (Toksport WRT), seguito da Simon Wagner per una tripletta tutta Fabia.



"Ho cercato di evitare guai, ma è andata bene e l'atmosfera era bellissima - afferma il norvegese - E' bello rivedere tanta gente".



Miko Marczyk ed Erik Cais completano la Top5, con il ceco dello Yacco ACCR Team che ha scelto gomme forse troppo soft per la sua Ford Fiesta Rally2.



“E' stato bello partire verso mezzanotte, ma forse sono stato troppo aggressivo coi freni in alcune curve. Però sono contento e sto cercando di dare il meglio", ha detto il pilota dell'ORLEN Team.



Sesto Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria), seppur con qualche difficoltà di troppo: "E' stato un inizio un po' caotico".



Tomáš Kostka, Efrén Llarena ed Adam Březik sono in Top10, assieme a Jari Huttunen.



Miroslav Jakeś ha danneggiato la posteriore sinistra, Dominik Stříteskíy la destra, con Filip Mareš che invece si è preso 10" di penalità.



Tibor Érdi Jr svetta in ERC2, Jean-Baptiste Franceschi in ERC3-ERC3 Junior, Ken Torn in ERC Junior, Dariusz Poloński nell'Abarth Rally Cup ed Andrea Mabellini nel Clio Trophy by Toksport WRT.



Sabato si ricomincia alle 9;31 coi 12,73km della "Březová".

