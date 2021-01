La Classe è riservata alle vetture Gruppo N, RGT e Rally2 Kit dal 2020 e vanta modelli come Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza, Porsche 997 GT3, Alpine A110 RGT e Abarth 124 Rally.



Con la Suzuki Swift R4lly S ci sarà quindi per la prima volta una Rally2 Kit al via della serie.



Nel 2020 il titolo è andato a Tibor Érdi Jr, che al volante della sua Mitsubishi Lancer ha vinto 4 gare battendo Zelindo Melegari, al trionfo in una con la Subaru Impreza. Le Abarth 124 Rally hanno invece segnato il miglior tempo in diverse PS e centrato parecchi podi.