Mancano due eventi dalla fine della battaglia per il titolo inaugurale del Clio Trophy by Toksport WRT e tutto si sta intensificando.

Oltre al premio in denaro per i primi quattro classificati (€4000, €2000, €1000, €500), il vincitore del titolo riceverà un premio di tre eventi del FIA European Rally Championship nel 2022 su una Renault Clio Rally4.



Dopo tre gare, l'italiano Andrea Mabellini è in testa alla classifica con nove punti di vantaggio sull'argentino Paulo Soria, con Ghjuvanni Rossi a cinque punti da quest'ultimo.



Il Barum Czech Rally Zlín si svolgerà dal 27 al 29 agosto.

