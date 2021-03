Erik Cais è rimasto molto contento della Top5 ottenuta al Kowax Valašská Rally ValMez.

Il ceco, che nel FIA European Rally Championship sarà in azione come pilota dell'ERC-MICHELIN Talent Factory, ha chiuso quarto nella sua categoria contro gente locale molto più esperta.



Affiancato da Jindřiška Žáková sulla Ford Fiesta R5 MkII, il pilota dello Yacco ACCR Team è riuscito anche a realizzare tempi da Top3, confermando un grandissimo potenziale.



"Che gara! Abbiamo terminato quinti assoluti e siamo contentissimi - ha scritto Cais sui social - Non ci siamo mai arresi e siamo arrivati alla fine".



Foto: Josef Petru

