Il 21enne fa parte anche lui della Motorsport Ireland Rally Academy assieme a Callum Devine e quindi correrà in ERC1 Junior con una Hyundai i20 R5 del team PCRS.



“Sono stato fortunato a passare bellissimi momenti nel motorsport e l'ERC era uno dei miei obiettivi da sempre - dice McErlean, che sarà affiancato da Keaton Williams - Quando mi hanno telefonato per dirmi che ci sarebbe stata la possibilità di correre in Ungheria, mi sono sentito come un bambino in un negozio di caramelle. Mi sono cominciato a preparare subito, per me è una cosa un po' assurda, ma sono entusiasta".



L'irlandese non ha mai corso il Rally Hungary, ma a Nyíregyháza (6-8 novembre) punterà a mettere in pratica ciò che ha imparato nei tre eventi disputati nel 2020 fino ad ora.



“Sarebbe assurdo pensare che lotterò per il vertice, ma se ci fosse l'occasione la coglierei a due mani. Mi sono impegnato molto nel lavoro di preparazione, voglio guidare in maniera intelligente e imparare tanto. So che è una gara dura, sono il secondo pilota della Motorsport Ireland Rally Academy e PCRS Rallysport con Callum e quindi proverò a prendere tutte le informazioni da loro osservando attentamente come operano".



“L'ERC è una grande serie, super-competitiva. C'è tanta gente che investe su questo campionato, come Hyundai Motorsport Customer Racing, Michelin Motorsport, John Coyne, e la Rally Academy, oltre che i miei sponsor. Non potrò mai ringraziare abbastanza tutti loro per aver creduto in me e spero di portare in alto la bandiera della Motorsport Ireland nelle PS europee. Non sottovaluto quello che è un grande impegno".