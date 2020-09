38 vetture, di cui 20 Rally2, saranno in azione sugli asfalti del Portogallo il 2-4 ottobre.



Alexey Lukyanuk, Campione ERC 2018, è presente con la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team



Oliver Solberg, leader ERC1 Junior, non mancherà, così come Craig Breen (Team MRF Tyres).



Zelindo Melegari porta invece al debutto in Classe ERC2 la nuova Alpine A110 RGT, con Ken Torn che darà l'assalto all'ERC3/ERC3 Junior al volante della Ford Fiesta Rally4 di M-Sport Poland.



Per l'Abarth Rally Cup c'è Andrea Mabellini, mentre fra i piloti di casa spicca Aloísio Monteiro.



In totale saranno 13 i piloti dell'ERC Junior in azione.



ERC Rally Fafe Montelongo - entry list