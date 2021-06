Il Rally Liepāja scatta venerdì per la nona edizione da gara del FIA European Rally Championship.

In totale gli equipaggi in azione saranno 59 ERC e 27 della serie locale, con 30 a bordo di Rally2, 4 con le nuove Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland, 2 ERC Junior, 7 ERC2 e 2 di Abarth Rally Cup.L'ERC3 ha invece 20 iscritti, con 13 dell'ERC3 Junior, il Clio Trophy by Toksport WRT ne ha 5, così come l'ERC-MICHELIN Talent Factory. Cliccate qui per l'elenco completo.