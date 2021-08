Gli organizzatori del 50th Barum Czech Rally Zlín, round quattro del FIA European Rally Championship, hanno pubblicato la entry list dell'evento del 27-29 agosto.

Sono iscritte 146 auto fra serie nazionale e internazionale, con 61 dell'ERC di cui 29 sono Rally2.Ci sono poi 10 ERC2 che includono i piloti dell'Abarth Rally Cup, con 12 dell'ERC Junior/ERC3 Junior e 19 ERC3, 5 dei quali del Clio Trophy by Toksport WRT. In 4 sono invece iscritti all'ERC-MICHELIN Talent Factory.Il Campione in carica Alexey Lukyanuk è la stella assieme a quello del 2013 Jan Kopecký. Cliccate qui per leggere tutti i nomi.