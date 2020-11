Alla gara del 26-28 novembre ci saranno 72 equipaggi, dei quali 46 dell'ERC; 27 correranno con le Rally2 (8 in ERC1 Junior Championship), mentre in ERC2 saranno in 6, compresi i 3 dell'Abarth Rally Cup e Zelindo Melegari con la Alpine A110 RGT.



In ERC3 si daranno battagia in 13, dei quali 7 sono per l'ERC3 Junior-Pirelli.



Rally Islas Canarias 2020: entry list