Una nutrita schiera di campioni e vincitori parteciperà al 55° Rally delle Azzorre dal 16 al 18 settembre, quinta prova del FIA ERC 2021.

Gli organizzatori di Grupo Desportivo Comercial hanno pubblicato un elenco di iscritti con quattro ex vincitori dell'evento, una moltitudine di campioni nazionali passati e presenti, oltre a una serie di piloti in ascesa che puntano al top dello sport.



CliccaQUIper vedere l'elenco degli iscritti*:



Vincitori alle Azzorre: Daniel Dymurski**, Alexey Lukyanuk, Andreas Mikkelsen, Ricardo Moura



Campioni nazionali in carica: Yoann Bonato (Francia, asfalto), Nil Solans (Spagna, terra)



Ex campioni nazionali: Norbert Herczig (Ungheria), Umberto Scandola (Italia)



Membri dell'ERC-MICHELIN Talent Factory: Erik Cais, Efrén Llarena, Miko Marczyk, Rachele Somaschini



Giovani: Pedro Antunes, Pep Bassas, Rafael Botelho, Adrian Chwietczuk, Jean-Baptise Franceschi, Ola Jr Nore, Igor Widłak



Idoli locali: Bruno Amaral, Aloísio Monteiro, Luis Rego, Ruben Rodrigues



Ospiti spagnoli: Dani Sordo, Luis Vilariño



Messicano: Benito Guerra



Rally2 Kit in ERC2: Victor Cartier, Dmitry Feofanov, Javier Pardo, Joan Vinyes



*Alcuni Piloti potrebbero apparire in più categorie



**Co-pilota di Łukasz Habaj al Rally delle Azzorre 2019

