Il pilota Hyundai Junior si è imposto su terra al Rallye Castine – Terre d’Occitanie in Francia lo scorso weekend, mettendosi così in forma per il terzo round del FIA European Rally Championship del 2-4 ottobre.



Ma come gli altri ragazzi dell'ERC1 Junior, Munster e Louis Louka si troveranno davanti ad un evento totalmente nuovo.



“Non conosco molto di questo rally, ma sicuramente cercheremo di guardare i video online per farci un'idea migliore - spiega il belga - Le PS sembrano belle e con tanta aderenza, credo che sarà molto interessante, simile al secondo giorno di Roma".



“Abbiamo corso su terra ultimamente, per cui cercheremo di abituarci di nuovo all'asfalto. E' una superficie che mi piace e abbiamo già esperienza con la Hyundai i20 R5, cosa che non era così a Roma. Siamo secondi in ERC1 Junior Championship, per cui l'obiettivo è prendere punti".