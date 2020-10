Il tedesco al Rally di Roma Capitale aveva con sè Pirmin Winklhofer, che però è indisponibile, mentre Stefan Kopczyk, che ha vinto con Griebel il titolo ERC1 Junior 2017, aspetta la nascita del secondo figlio.



I due saranno quindi assieme nel terzo round stagionale del FIA European Rally Championship.



“Abbiamo già fatto 400km di PS assieme nel WRC e in alcune gare tedesche, per cui eravamo in uno dei posti migliori per allenarsi", ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team, che con Braun è salito sulla sua Citroën C3 R5 per un test mercoledì.