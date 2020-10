Alla seconda gara con la Citroën C3 R5, la prima su asfalto bagnato, il pilota del Saintéloc Junior Team e Tobias Braun si dicono soddisfatti.



“Non abbiamo centrato la Top10, ma siamo riusciti a migliorare il passo significativamente, specialmente nella Tappa 2 e senza danni - ha detto Griebel, che ha perso tempo per una foratura nella PS6 - In Ungheria ci riproveremo spingendo ancora di più, in modo da dare un bel risultato ai nostri sponsor che credono in noi in questo momento difficile".