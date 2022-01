Il campione ERC Junior Marijan Griebel farà il suo debutto al Rally di Monte-Carlo alla fine di questo mese nella categoria Rally4.

Il tedesco e il co-pilota Alexander Rath sono iscritti alla gara di apertura del Campionato del Mondo Rally FIA a bordo di una Opel Corsa Rally4 gestita dal team BMA Autosport di Bernard Munster.



Il campione tedesco in carica e ambasciatore Opel non ha mai preso parte al leggendario evento, ma in passato ha accompagnato il suo sponsor, Armin Kremer, alla tradizionale apertura della stagione WRC. Ha anche avuto un ruolo chiave nello sviluppo della Corsa Rally4, che ha guidato in gara per la prima volta la scorsa stagione al Barum Czech Rally Zlín, valido per il Campionato Europeo FIA.



"Con Alex al mio fianco nel team BMA, mi sento preparato per questa avventura", ha detto Griebel, tre volte sul podio nell'ERC. "La Corsa Rally4 ha dimostrato di essere un punto di riferimento nella sua categoria. Ho guidato l'auto al Barum Rally e conosco le sue qualità. Siamo fiduciosi di poter dire la nostra nella categoria Rally4. Tuttavia, ci stiamo avvicinando a questa corsa con la necessaria dose di umiltà. La concorrenza internazionale è forte e il Monte è uno dei rally su asfalto più difficili del mondo".



Il 90° Rallye Monte-Carlo si svolge dal 20 al 23 gennaio con il Rally Serras de Fafe e Felgueiras che ospita l'apertura della stagione ERC dall'11 al 13 marzo.

