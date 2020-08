Gryazin ad ERC Eye of the Expert

-

L'ultima puntata di ERC Eye of the Expert ha come ospite Nikolay Gryazin , Campione ERC1 Junior 2018 e protagonista del gioco Richard Burns Rally.

Il pilota della Hyundai ha provato la sua i20 R5 in versione virtuale sulle PS del Barum Czech Rally Zlín, raccontando a Julian Porter com'è la "Semetin".



Cliccate quiper vedere il video.



Julian Porter e Chris Rawes di ERC Radio conducono il programma online che ripercorre alcuni episodi recenti della storia ERC, raccontando i dietro le quinte coi protagonisti.

