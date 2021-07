Nikolay Gryazin è al comando del Rally Liepāja dopo le prime due PS affrontate dai piloti del FIA European Rally Championship, con Efrén Llarena che è secondo e vicinissimo a lui.

Il Campione 2018 dell'ERC1 Junior ha vinto entrambe le PS con la sua Volkswagen Polo GTI R5 gommata Pirelli e ora ha 4"9 sullo spagnolo del Rallye Team Spain quando siamo alla sosta di metà giornata nel sevizio remoto.



Llarena è anche il migliore dell'ERC-MICHELIN Talent Factory e sta beneficiando della partenza dal 25° posto.



Terzo ad 1"4 dallo spagnolo c'è Craig Breen (Team MRF Tyres), con in scia Andreas Mikkelsen (Toksport WRT) ed Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team), quest'ultimo a 13"4 dalla vetta.



Il vincitore della Qualifying Stage, Miko Marczyk (ORLEN Team) è attualmente sesto, con dietro Fabian Kreim (Pole Promotion), Ole Christian Veiby (Printsport), Nil Solans (Rallye Team Spain) e Callum Devine (Motorsport Ireland) in Top10.



In zona punti troviamo pure Georg Linnamäe, Emilio Fernàndez, Eerik Pietarinen, Raul Jeets e Simone Tempestini.



Ken Torn svetta in ERC Junior con la Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland. Tibor Érdi Jr è primo in ERC2, Dariusz Poloński comanda su Martin Rada in Abarth Rally Cup.



Jean-Baptiste Franceschi si è issato in testa in ERC3/ERC3 Junior con la sua Renault Clio Rally4, Yigit Timur è leader del Clio Trophy by Toksport WRT.

