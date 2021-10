Nikolay Gryazin ha vinto la Qualifying Stage del Rally Hungary, round sette del FIA European Rally Championship.

Il russo ha battuto Mads Østberg per 0"477 lungo i 4,35km della "Napkor", con Miko Marczyk (ORLEN Team) terzo davanti a Frigyes Turán ed Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia).



“Ho fatto alcuni errori in punti sporchi, ma non ho perso moltissimo", ha detto il pilota della Sports Racing Technologies, che guida una Volkswagen Polo GTI R5.



Efrén Llarena (Rallye Team Spain) è sesto, poi abbiamo Yoann Bonato (CHL Sport Auto) e Andreas Mikkelsen (Toksport WRT).



Ádám Velenczei ed Erik Cais (Yacco ACCR Team) completano la Top10, con dietro Norbert Herczig, che ha lamentato un problema di cali di potenza.



Simone Campedelli, Alberto Battistolli, Nil Solans (Team MRF Tyres) ed András Hadik sono fra i Top 15 che potranno partecipare alla selezione dell'ordine di partenza per la Tappa 1 che si terrà a Nyíregyháza dalle 16;45.

