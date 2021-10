Nikolay Gryazin si ripete e dopo il successo nella Qualifying Stage del Rally Hungary si aggiudica anche la PS1 del penultimo evento del FIA European Rally Championship.

Al volante della sua Volkswagen Polo GTI R5, il pilota della Sports Racing Technologies ha completato in 1'39"3 i 2,4km della prova al "Rabócsiring", pista di rallycross vicino a Máriapócs, a sud-est di Nyíregyháza.“Siamo partiti bene e senza problemi - ha detto Gryazin - Ho perso qualche decimo in una curva, ma è solo la PS1 e quindi l'importante era non perdere troppo".Miko Marczyk (ORLEN Team) è secondo per 0"1, ottenendo lo stesso tempo di Efrén Llarena (Rallye Team Spain).Quarto Simone Campedelli (Team MRF Tyres), seguito da Andreas Mikkelsen (Toksport WRT), Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta Rally2) e Norbert Herczig.Alberto Battistolli, Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) e Mads Ostberg (Citroën C3 Rally2) completano la Top10, con il norvegese che si è lamentato dell'acqua trovata sul percorso.Joan Vinyes (Suzuki Motor Ibérica) è il migliore in ERC2 davanti al compagno di squadra Javier Pardo e a Tibor Érdi Jr.Sami Pajari (Ford Fiesta Rally4) ha battuto la Renault Clio Rally4 di Anthony Fotia in ERC3/ERC3 Junior. Dariusz Poloński svetta in Abarth Rally Cup, con Andrea Mabellini che è il migliore del Clio Trophy by Toksport WRT rifilando 2"3 a Ghjuvanni Rossi.Ken Torn è riuscito a tornare in gara dopo l'incidente avuto con la sua Ford Fiesta Rally3 nelle Libere. Fuori Nil Solans (Team MRF Tyres-Hyundai i20 N Rally2) per un problema tecnico.Il Rally Hungary riparte domattina alle 9;08 con i 16,7km della "Újhuta".Cliccate QUI per la classifica della PS1.Cliccate QUI per l'ordine di partenza della Tappa 1